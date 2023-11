Radio-Auszeichnung Musikpreis „1Live“-Krone wird in Bielefeld vergeben

Der Publikums-Musikpreis wird am Donnerstagabend (20.15 Uhr) erstmals in Bielefeld vergeben. Die Show wird live im WDR-Fernsehen sowie im Internet und im Radio übertragen. In acht Kategorien konnten die Hörerinnen und Hörer der jungen WDR-Welle „1Live“ über ihre Favoriten abstimmen.