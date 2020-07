Roman : Der Schlachthof als Arbeits- und Ekelhölle

Info 1906 erschien der Roman „The Jungle”. Das Buch zielte auf die Herzen der Menschen, traf aber vor allem ihre Mägen – und ist durch den Tönnies-Fleischskandal derzeit wieder hochaktuell.

Seit einigen Wochen und erst recht seit dem Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tonnies in Rheda-Wiedenbrück werden in der Öffentlichkeit die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen kritisch betrachtet. Was da nach und nach bekannt wird, ist empörend und erinnert bisweilen an einen der Wirklichkeit abgetrotztem Roman, der 1906 in den USA erschien und der, als eines der ganz wenigen literarischen Bücher überhaupt, zu tatsächlichen Gesetzesreformen führte.

Die Rede ist von Upton Sinclairs Roman „Der Dschungel“. Der Autor (1878 bis 1968) erzählt darin die Geschichte des zunächst optimistischen litauischen Einwanderers Jurgis, der in Chicago sein Glück machen möchte. Er findet Arbeit in einem der großen Schlachthöfe. Was er dort erleben muss, verschlug den Lesern von einst den Appetit auf Fleisch. Detailliert schildert Sinclair die katastrophalen hygienischen Zustände des ausschließlich auf Profit zielenden Schlachtbetriebs, bei dem weder die Gesundheit der schuftenden Schlachthofarbeiter noch die der Verbraucher eine Rolle spielen.

Der Autor schreckt nicht davor zurück, Ekelsituationen darzustellen, die man lieber nicht zitieren möchte. Im Roman fällt Jurgis immer tiefer: er wird bei der Drecksarbeit drangsaliert, seine Frau wird vergewaltigt, Jurgis rächt sich am Vergewaltiger seiner Frau, verliert deshalb seine Arbeit, kommt für einige Zeit ins Gefängnis, und seine Frau stirbt im Kindbett, weil sich die Familie keinen Arzt leisten kann. Doch bevor er endgültig zugrunde geht, erlebt er eine Art sozialistische Erleuchtung und findet seinen Weg.

Die meisten Leser mochten Sinclairs naiven Sozialistenglauben nicht mitgehen, doch waren sie tief beeindruckt, gar schockiert von den realistisch geschilderten Schlachthofszenen. Auch Präsident Roosevelt las „The Jungle“, empfing sogar den damals 28-jährigen Sinclair, der versicherte, die Zustände in den Schlachtbetrieben akribisch recherchiert zu haben. Der Präsident ließ das nachprüfen. Zwei seiner Referenten, die man heute als „Faktenchecker“ bezeichnen würde, bestätigten, was Sinclair in seinem Roman beschrieben hatte. Mit einer Ausnahme: Es gebe keine belegbaren Hinweise darauf, dass Arbeiter, die in Brühkessel gefallen waren, als „Armours Feinschmalz“ (wie im Roman beschrieben) in den Kaufhäusern angeboten würden.

Sinclair gilt als Pionier des investigativen Journalismus, obwohl er als Romanschriftsteller sein Geld verdiente. Seine Methode des Recherchierens nannte Roosevelt anerkennend „Muckraking“, was man mit Schmutzaufwühlen übersetzen kann. Bekanntester Vertreter des „Muckrakings“ ist in Deutschland Günter Wallraff.

Sinclairs Roman soll dazu geführt haben, dass die Arbeitsbedingungen in den amerikanischen Schlachtbetrieben eine Zeitlang besser wurden. Vor allem verabschiedete der Kongress kurz nach Erscheinen des Romans ein Gesetz, das die Reinerhaltung von Büchsenfleisch garantieren sollte. Sinclair, in jungen Jahren ein überzeugter Sozialist, später ein engagierter Demokrat, meinte im Rückblick auf seinen Roman, der ein Welterfolg und in viele Sprachen übersetzt wurde: „Ich zielte auf die Herzen der Menschen, und zufällig traf ich ihre Mägen.“