Impressionismus-Ausstellung öffnet : Steinmeier gratuliert zu 100 Jahre Folkwang – „Eines der bedeutendsten Museen“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender stehen in der Ausstellung „Renoir, Monet, Gauguin - Bilder einer fließenden Welt“ vor einem Gemälde von Vincent Van Gogh im Museum Folkwang in Essen. Foto: dpa/Oliver Berg

Essen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 100-jährigen Bestehen des Museums Folkwang in Essen die Bedeutung des Hauses hervorgehoben. Es sei „eines der bedeutendsten Museen moderner Kunst Deutschlands“ – und durch den freien Eintritt zugänglich für alle.

Steinmeier erinnerte in seiner Rede beim Festakt an die Zeit der Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie den Ursprung der Sammlung. Damals habe im Ruhrgebiet etwas zu leuchten begonnen, „das bis heute nicht aufgehört hat, die Besucher zu faszinieren“, sagte Steinmeier am Samstagabend in der Essener Philharmonie. Das Folkwang sei „eines der bedeutendsten Museen moderner Kunst Deutschlands“.