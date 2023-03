Streit um die Krankenhausreform Laumann zeigt Lauterbach die Krallen

Sie kennen sich seit Jahren und erkennen sich als Gesundheitsexperten an. Zugleich sind sie politische Gegner und könnten vom Lebensstil her unterschiedlicher nicht sein. Der eine ist ein Asket, der andere ein Genussmensch. Nun liefern sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) einen Streit, der stellvertretend für den zwischen dem Professor und den Ländern steht: „Ich lasse nicht zu, dass mein Ministerium eine Bezirksregierung des Bundes wird“, wetterte Laumann am Montag beim Gipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). „Wenn wir uns nicht einigen, sehen wir uns bei den Verfassungsorganen wieder.“ Lauterbach war da nicht auf der Bühne und musste das Donnerwetter schweigend über sich ergehen lassen.