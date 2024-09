Chef der Krankenhausgesellschaft NRW „Manche Kliniken werden für immer schließen“

Morell In NRW haben seit Januar 2022 zwölf Kliniken Insolvenz angemeldet, allein in diesem Jahr waren es drei Kliniken. Insgesamt stehen 2024 viele weitere Häuser in NRW vor der Situation, dass sie an millionenschweren Defiziten zerbrechen. Manche lassen sich vielleicht noch sanieren, manche werden für immer schließen.