Wesfalen und Rheinländer : Es geht ein Riss durch unser Land!

Der rebellische Kölner Büttenredner Karl Küpper bekam von den Nationalsozialisten Redeverbot. Foto: Gerhard A. Küpper

Düsseldorf/Münster Westfalen und Rheinländer können unterschiedlicher kaum sein. Linientreu die einen, obrigkeitsfeindlich die anderen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Konrad Beikircher

Jetzt ist es amtlich: Es geht ein Riß durch unser Heimatland Nordrhein-Westfalen. War es zu Zeiten der Cherusker noch ein einheitlicher Flächenstaat, in dem Franken, Ubier, Cherusker, Chauten, Chatten, Usipeter und wie sie sonst noch alle hießen einträchtig nebeneinander auf den sauerländischen und rheinischen Lichtungen ästen, haben sich im Laufe der Geschichte zwei Gruppen herausgebildet, die in ihren Kernstrukturen so unterschiedlich sind, dass jeder Versuch, die alte Eintracht wieder herbeizuführen, zum Scheitern verurteilt sind.

Neueste Forschungen haben Dinge an den Tag gebracht, die besser unter dem Gullideckel geblieben wären: die Varusschlacht zum Beispiel. 2000 Jahre lang waren die Westfalen, Nachfahren der Cherusker und ihres Fürsten Hermann mit seiner Frau Thusnelda, von der nur der Spitznamen „Tussi“ der Nachwelt erhalten geblieben ist, stolz darauf, für die deutsche Nation den Kopf hingehalten und die 19.000 römischen Legionäre unter General Varus bei Osnabrück aufgerieben zu haben. Heute steht da ein Museum, in dem die Rüstungen und Waffen, die man da gefunden hat, ausgestellt sind: ein Zeugnis der Varus-Schlacht. Aber: kein Wort wahr davon. Abgesehen davon, dass diese Rüstungen – Leihgaben der roten Funken aus Köln an die ersten Karnevalsvereine in Osnabrück – auf dem Weg der Rückgabe nach einem Achsenbruch dort im Morast versanken und 30 Jahre später völlig verrottet gefunden wurden (in den Helmen steht überall noch, mehr oder weniger leserlich: „Karnevals Deiters Köln“), hat die Varus-Schlacht nie stattgefunden.

1, April Das haben sie sich dabei gedacht Foto: nein/Bretz Hier schreibt uns Konrad Beikircher, wieso und worin sich Wesfalen und Rheinländer unterscheiden. Der Südtiroler kennt sich bestens aus in der Geschichte der beiden „Völker“.

Sie war eine Erfindung von Arminius, Taxiunternehmer in Haltern, und Varus. Arminius hat den General einmal im Monat im Rahmen des einwöchigen Luxusprogramms „Sauna, Päffgen, Puff“ nach Köln gefahren, was natürlich teuer war, zumal in der Sauna die hübschesten Ubierinnen aus Paris berufstätig waren, vom Carolus aus Lagerfeld persönlich ausgesucht. Im Laufe von zwei Jahren waren die Reserven vom General aufgebraucht. Was jetzt? Varus, der Berlusconi der Antike, hatte DIE Idee: Er hatte tatsächlich 1000 Mann in Haltern stehen, meldete aber peu à peu 18.000 Fake-„Freiwillige“ nach Rom und kassierte deren Gehälter ein. Als schließlich im Jahre 9 sich der Kassenrevisor ankündigte, war guter Rat teuer, und den hatte Hermann parat: Er zahlte mit dem Rest der Kohle die 1000 Mann aus, damit sie sich nach Osnabrück absetzen konnten, und meldete dem Revisor, dass alle Legionäre im Wald von den Cheruskern gemeuchelt worden wären. Trauer in Rom, Jubel in Westfalen, klammheimlicher Triumph in Köln, denn Varus ging nach Köln und machte mit dem Lieferdienst „Luciano“ den ersten Pizza-Dienst auf, was aber natürlich keiner wissen durfte, deshalb hat es ja so lange gedauert, bis die Wahrheit ans Licht kam. Hier zeigte sich schon, dass Cherusker, also Westfalen, und Ubier, also Rheinländer, ganz unterschiedliche Wege einschlugen: gradlinig der Westfale, geschmeidig, aber obrigkeitsfeindlich der Rheinländer. Die westfälische Gradlinigkeit (was er einmal glaubt, bleibt Wahrheit bis zum Tode!) entwickelte sich zur Linientreue: Der Römer kam aus dem Westen, also bleibt die Stoßrichtung des Westfalen grundsätzlich Westen. So half er den Preußen gegen Frankreich, und das blieb so über Hitler bis heute (Düsseldorf, die feindliche Landeshauptstadt, liegt ja auch im Westen).

Die obrigkeitsfeindliche Geschmeidigkeit des Rheinländers hat sich ebenfalls im Lauf der Geschichte immer wieder gezeigt, auf verschiedensten Gebieten. Der Bau des Kölner Doms ist ein klassischer Fall: Dem genügsamen Rheinländer reichte jahrhundertelang die Andeutung von Türmen, und kam mal einer, der bemängelte, dass der Dom keine Türme habe, hat er nur gesagt: „Wie: Türme?!“ Er wusste, dass irgendwann mal einer kommen würde, der das für ihn erledigt. Und so kam es. Der Preuße hat dann 1880 schließlich den Dom zu Ende gebaut und bis heute nicht begriffen, dass genau dies der Plan der Kölner war. Jetzt hammer der Dom und er hätt uns nix jekost! Und so wirklich bedankt haben sie sich bei den verhassten Preußen nie.

So auch in der Nazi-Zeit. Wo der Westfale eher sympathisiert hat, hat das der Rheinländer nie gemacht. Er war in seiner obrigkeitsfeindlichen Geschmeidigkeit Gegner des Regimes, hat das aber nicht gezeigt. Was natürlich zu erheblichen Missverständnissen geführt hat, immer wieder. Es gab zwar Einzelne, die offen rebelliert haben, so zum Beispiel der große Büttenredner Karl Küpper, aber er bekam von den Nazis Redeverbot. Nach dem Krieg war er dann der erste Büttenredner, der die aufrechte antinationalsozialistische Gesinnung der Rheinländer zum Thema seiner Büttenreden machte. In der Session 1946 hat er das unmissverständlich formuliert: Vater und Sohn sitzen in ihrer zerbombten Wohnung in Köln Ehrenfeld. Sagt der Vater: „Morgen muss ich nohm Entnazifizierungsausschuß. Weißte, bis wo mir dat steht? Bis hier oben steht mir dat, dat kann ich dir sagen!“

„Kumm, kumm, kumm“, sagt der Sohn, „dat geschieht dir ganz recht, du wors jo hier in Iehrefeld der absolute Obernazi. An jeder Kreuzung bisse jestanden und hast ‚Heil Hitler’ links und ‚Heil Hitler’ rechts jerufen, und dinge Fründe och. Und dann bist du ja mit dinge Fründe sogar noh Berlin gefahren, wie der Klumpfuß aus Rheydt da seine Sportpalast-Rede gehalten hat. Und wie der gerufen hat: ,Wollt ihr den totalen Krieg’ habt ihr den Arm hochgehalten und ‚Heil Hitler’ gebrüllt, wat der Hals hergibt.“

Sagt Vater: „Dat is gut, dat du dat ansprichst, dann kann ich dir endlich die Wahrheit sagen. Ich war immer Nazigegner und minge Fründe och. Ja, ich bin mit ihnen noh Berlin gefahren. Ja, ich war mit ihnen im Sportpalast. Ja, wir haben die Rede von dem Drecksack angehört. Aber wie der jebrüllt hat: ‚Wollt ihr der totale Krieg’, da haben ming Fründe und ich der Arm hochgehalten und laut gerufen: ‚Moment emal!’.“

Ja, so war das im Rheinland und nicht anders!