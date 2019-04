Ratingen : Komplettes Rathaus geht Ende des Jahres in Betrieb

Blick auf den Westtrakt, in dem demnächst wieder das Stadtparlament tagen soll. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen (RP/kle) Die Stadt Ratingen und das Bauunternehmen Köster GmbH haben sich auf die Modalitäten zur Fertigstellung des Rathauses geeinigt. Der Rat genehmigte in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig eine Vereinbarung, in der die durch die Bauzeitverlängerung entstandenen Mehrkosten des Generalunternehmers mit maximal 1,25 Millionen Euro erstattet werden.

Nun soll das neue Rathaus samt Umfeld unter Hochdruck zu Ende gebaut werden. Der Bezug des Verwaltungsgebäudes soll noch vor den Sommerferien beginnen, bis Ende des Jahres soll das komplette Rathaus in Betrieb gehen.

Die Verzögerung beim Bau hat eine Reihe von Gründen. „Diese nicht planbaren Defizite in der Substanz und in der Beschaffenheit der Baustelle führten zu zahlreichen Behinderungsanzeigen des Generalunternehmers“, erläutert Baudezernent Jochen Kral.

Darüber hinaus haben auch andere Faktoren die Maßnahme aufgehalten und die Kosten erhöht: Auflagen des Denkmalschutzes, die den Hochzeitsgarten am Minoritenkloster teurer machen, die längere Miete der Ausweichstandorte, zusätzliche Ausgaben für die technische Ausstattung des Rathauses wegen des inzwischen gestiegenen Standards.