„Düssel-O-Mat“, „Bonn-O-Mat“ und Co. : Für diese Städte gibt es Wahl-O-Mat-Alternativen zur Kommunalwahl 2020

Düsseldorf Am 13. September sind Kommunalwahlen in NRW. Als Entscheidungshilfe gibt es für einige Städte, wie unter anderem Düsseldorf, Bonn, Voerde, Velbert und Wuppertal sogenannte Wahl-O-Maten.

So funktioniert der Wahl-O-Mat für Düsseldorf

Der Wahl-O-Mat umfasst 32 Thesen, die mit „Stimme zu“, „Neutral“ oder „Stimme nicht zu“ bewertet werden können. Eine These lautet zum Beispiel: Die Umweltspuren sollen abgeschafft werden. Außerdem kann jede These „doppelt gewichtet“ werden und so mehr Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Für den Wahl-O-Mat wurden 13 Parteien zu ihren Programmen befragt. Die persönliche Übereinstimmung mit den Programmen der Parteien wird in Prozent angegeben. Einen Überblick der aktuellen Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt finden sie hier.