Stichwahlen in NRW : Gute Wahlbeteiligung in Düsseldorf, Köln und Dortmund

Düsseldorf Lange Schlangen wie bei der ersten Runde gibt es offenbar bei den Stichwahlen am Sonntag selten. Bis Mittag zeichnete sich aber eine als gut bewertete Wahlbeteiligung ab.

In Düsseldorf tritt der CDU-Kandidat Stephan Keller gegen Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) an. Im ersten Wahlgang lag Keller vorn. In Köln will Henriette Reker (parteilos) Oberbürgermeisterin bleiben. Ihr Gegenkandidat Andreas Kossiski (SPD) lag im ersten Wahlgang hinter ihr. In Dortmund tritt CDU-Kandidat Andreas Hollstein gegen Thomas Westphal (SPD) an. Westphal lag im ersten Wahlgang vorne.