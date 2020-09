Kommunalwahl 2020 : Herausforderer Schneidewind gewinnt Stichwahl in Wuppertal

Wuppertal Uwe Schneidewind (CDU und Grüne) gewinnt die Stichwahl in der Universitäts- und Schwebebahnstadt Wuppertal gegen den bisherigen Amtsinhaber Andreas Mucke (SPD) mit rund 53,5 Prozent.

Ein grüner Wirtschaftsprofessor lenkt künftig die Geschicke der Industriestadt Wuppertal. Uwe Schneidewind (54/Grüne), langjähriger Chef des renommierten Wuppertaler Instituts für Klima, Energie und Umwelt, gewann in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen am Sonntag die Stichwahl gegen Amtsinhaber Andreas Mucke (SPD).

Grünen-Mitglied Schneidewind trat als gemeinsamer Kandidat von Grünen und CDU an und konnte sich in der Stichwahl mit 53,5 Prozent der Stimmen durchsetzen. SPD-Mann Mucke erlangte im zweiten Wahlgang 46,5 Prozent.

Schneidewind studierte Betriebswirtschaft an der Uni Köln und arbeitete bei der Unternehmensberatung von Roland Berger, bevor er in die Schweiz an die Universität St. Gallen wechselte, wo er promovierte und habilitierte. 1998 wurde er Professor an Universität Oldenburg. Von 2004 bis 2008 war er Präsident der Universität.