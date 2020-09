Newsblog zur Stichwahl : Kopf-an-Kopf-Rennen in Düsseldorf – Heinrichs führt in Mönchengladbach

Die Wahlbeteiligung liegt laut Wahlamt in Krefeld bei knapp 38 Prozent; das entspricht in etwa dem Wert von 2015, als sich Frank Meyer (SPD) in der Stichwahl gegen den CDU-Herausforderer Peter Vermeulen durchsetzte. Alles in allem ist die Wahl nach Einschätzung der Stadt ruhig verlaufen. Es gab in den Wahllokalen keine Maskenverweigerer, der Kommunale Ordnungsdienst musste nicht einschreiten, es gab auch keine besonderen Vorkommnisse wie Wahlkplakate, die zu nahe an Wahllokalen hingen (was nicht erlaubt ist am Wahltag).