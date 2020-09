Newsblog zur Stichwahl : Kopf-an-Kopf-Rennen in Düsseldorf – Heinrichs führt in Mönchengladbach

Von 145 bisher ausgezählten Stimmbezirken in Mönchengladbach konnte Frank Boss (CDU) nur einen für sich gewinnen. In der Gemeinschaftshauptschule Dohr stimmten 70,98 Prozent der dort Wahlberechtigten für den CDU-Kandidaten ab. Allerdings machten sich auch nur 13,73 Prozent der Berechtigten dort auf den Weg zur Urne.



Der SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Willi Körfges zum Vorsprung von Heinrichs in Mönchengladbach: „Ich hatte einen guten Vorsprung prognostiziert, wir haben viel Zuspruch erfahren. Aber in dieser Größenordnung hat es das glaube ich noch nicht gegeben. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss für Felix und die SPD, der viel an Verantwortung mit sich bringt.“