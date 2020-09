Kommunalwahl in der Übersicht : Das sind die Ergebnisse der Stichwahlen in NRW

Stimmzettel für die Briefwahl (Symbol). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Am 27. September 2020 haben die Wähler in vielen Städten und Kreisen noch einmal ihre Stimme abgegeben: Um die Ämter der Bürgermeister gab es vielerorts Stichwahlen. Hier sammeln wir die Ergebnisse, sobald sie bekannt sind.

Die Kommunalwahlen am 13. September 2020 haben nicht überall klare Entscheidungen gebracht: In vielen Städten mussten zwei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters oder Oberbürgermeisters am 27. September 2020 in die Stichwahl gehen, weil niemand im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen hatte. Nicht nur in vielen Städten wurden neue Oberhäupter gewählt. Auch im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Wesel mussten die Anwärter zum Landrat nochmal antreten. Wir geben einen Überblick, wo es in der Region zu Stichwahlen kam – und wie die Ergebnisse aussehen (in alphabetischer Reihenfolge). Hier kommt unsere NRW-Übersicht inklusive der Ergebnisse der Städte und Kreise, in denen bereits im ersten Wahlgang am 13. September eine Entscheidung fiel:

Die Grafiken in diesem Text aktualisieren sich automatisch mit der Auszählung, wir aktualisieren zudem die Informationen über den Wahlabend hinweg.

Aachen Sibylle Keupen (Grüne) hat es in die Stichwahl geschafft – und gewonnen. Sie sicherte sich 67,37 Prozent der Stimmen und siegte somit klar vor CDU-Bewerber Harald Baal (32,63 Prozent). Nach elf Jahren war OB Marcel Philipp nicht mehr angetreten. Den ausführlichen Bericht zur Stichwahl in Aachen lesen Sie hier.

Bielefeld Hier standen am 27. September Amtsinhaber Pit Clausen (SPD) und Herausforderer Ralf Nettelstroth (CDU) zur Wahl. Im ersten Wahlgang lag Clausen vor Nettelstroth – und so kam es auch in der Stichwahl: Pit Clausen bleibt Oberbürgermeister in Bielefeld.

Bonn Auch Bonns Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan (CDU) musste sich einer Stichwahl stellen – und verlor. Die Grünen-Kandidatin Katja Dörner wird neue Bonner Oberbürgermeisterin. Sie sicherte sich das Amt mit 56,27 Prozent der Stimmen – Sridharan kam nur auf 43,73 Prozent der Stimmen. Im ersten Wahlgang am 13. September erhielt er noch die meisten Stimmen, allerdings nur mit 34,46 Prozent der Stimmen.

Bedburg-Hau In der Stichwahl am 27. September mussten die Wähler zwischen Ursula Pitzner (parteilos) und dem amtierenden Bürgermeister Stephan Reinders (CDU) entscheiden – und wählten den CDU-Mann. Er gewann mit 54,63 Prozent der Stimmen vor Pitzner (45,37 Prozent). Zuletzt hatten sich SPD, FDP und Grüne entschieden, gemeinsam Pitzner zu unterstützen.

Dinslaken Dinslakens neuer Stadtrat wird groß. 66 Sitze wird er umfassen. Nach der Wahl 2014 waren es ganze 20 weniger, lediglich 46 Sitze. Der Amtsinhaber Michael Heidinger (SPD) trat außerdem gegen Michaela Eislöffel (von Grünen und CDU unterstützt) in der Stichwahl am 27. September um das Amt des Bürgermeisters an – und verlor. Eislöffel kam auf 55,1 Prozent der Stimmen, Heidinger nur auf 44,9 Prozent.

Dortmund Die Stadt gilt traditionell als Herzkammer der Sozialdemokratie. Der beliebte SPD-Oberbürgermeister Ullrich Sierau hatte frühzeitig verkündet, er werde nicht wieder antreten. Thomas Westphal (SPD) musste nun gegen den prominenten Altenaer Ex-Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) in die Stichwahl gehen. Den Sieg sicherte sich letztlich Thomas Westphal. Dortmund bleibt also in SPD-Hand. Nach Auszählung aller Stimmbezirke erreichte er rund 52 Prozent der Stimmen. Andreas Hollstein kam auf 48 Prozent.Hollstein war in Altena Opfer einer Messerattacke geworden, weil er mehr Flüchtlinge aufnehmen wollte, als der Stadt zugewiesen wurden. Das Ergebnis der Stichwahl in Dortmund lesen Sie auch hier.

Emmerich Am Abend der Kommunalwahl am 13. September warteten die Bürger in Emmerich gespannt auf Wahlergebnisse aus ihrer Stadt. Doch weder der amtierende Bürgermeister Peter Hinze (SPD), noch Matthias Reintjes (CDU), konnten die Wahl klar für sich entscheiden. Es kam zur Stichwahl – und am Ende siegte Peter Hinze mit 59,16 Prozent der Stimmen. Er ist damit neuer Bürgermeister. Matthias Reintjes kam lediglich auf 40,84 Prozent.

Gelsenkirchen Das Rathaus in Gelsenkirchen behält eine rote Führung: Bei der Stichwahl am Sonntag wurde Stadtdirektorin Karin Welge (57) von der SPD zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt. Sie erhielt 59,4 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend im Internet nach Auszählung aller Stimmbezirke mitteilte. Welge hatte auch schon nach der ersten Runde am 13. September mit 40,4 Prozent deutlich vorn gelegen. Der CDU-Kandidat, Rechtsanwalt Malte Stuckmann (42), kam auf 40,6 Prozent - nach 25,1 Prozent vor zwei Wochen. Die Wahlbeteiligung war gering: Nur 26,6 Prozent der wahlberechtigen Gelsenkirchener gingen erneut an die Urne.

Grefrath Auch in Grefrath gab es eine Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters. Den ersten Wahlgang gewann zwar Stefan Schumeckers (CDU) mit 44,9 Prozent. Für eine absolute Mehrheit reichte das aber nicht. Daher trat er am 27. September noch einmal gegen den Zweitplatzierten an: Jens Ernesti holte im ersten Wahlgang 33 Prozent der Stimmen. Am Ende setzte sich Stefan Schumeckers durch und wird neuer Bürgermeister. Er erhielt 51,3 Prozent der Stimmen.

Kaarst Historische Kommunalwahl in Kaarst: Erstmals hat die CDU nicht alle Direktmandate geholt. Zwischen Lars Christoph (CDU) und Ursula Baum (FDP) kam es zur Stichwahl – und die CDU verlor ein zweites Mal. Ursula Baum holte 59,35 Prozent in der Stichwahl und wird damit neue Bürgermeisterin. Lars Christoph kam nur auf 40,65 Prozent.

Kleve (Stadt und Kreis) Zwar konnte in der Stadt Kleve die parteilose Kandidatin Sonja Northing mit dem Amtsbonus in die Wahl gehen, doch sie fiel hinter CDU-Herausforderer Wolfgang Gebing zurück und musste in die Stichwahl. Die gewann schließlich auch Gebing, mit 52,76 Prozent der Stimmen, und schlug damit Amtsinhaberin Northing. Im Kreis Kleve setzte sich in der Stichwahl Silke Gorißen (CDU) mit 54,21 Prozent der Stimmen gegen den parteilosen Peter Driessen durch.

Köln Stichwahl auch in der Domstadt: Für die parteilose OB Henriette Reker, unterstützt von CDU und Grünen, wird es spannender als erwartet. Sie kam im ersten Wahlgang auf rund 45 Prozent der Stimmen und musste in der Stichwahl gegen Andreas Kossiski von der SPD antreten (knapp 27 Prozent im ersten Wahlgang). Das Ergebnis in Köln lesen Sie, wenn es feststeht, auch hier.

Krefeld Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) musste nochmal gegen die CDU-Herausforderin Kerstin Jensen antreten. Am Ende siegte er aber: Meyer wurde mit 62,4 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Herausforderin Jensen kam nur auf 37,6 Prozent.

Leichlingen Nachdem keiner der Bürgermeisterkandidaten eine Stimmenmehrheit von 50 Prozent erreicht hat, mussten Amtsinhaber Frank Steffes und Herausforderer Maurice Winter in die Stichwahl. Den Sieg holt sich am Ende denkbar knapp der Amtsinhaber Steffes mit 82 Stimmen Vorsprung.

Leverkusen Sozialdemokrat Uwe Richrath hatte bei der letzten Kommunalwahl einen historischen Sieg errungen. Dieses Mal kam er im ersten Wahlgang laut vorläufigem Endergebnis auf 46,1 Prozent und musste im Stechen gegen CDU-Kandidat Frank Schönberger (23,4 Prozent) am 27. September ums Amt kämpfen. Er schaffte es am Ende aber und kam auf 70 Prozent der Stimmen – Schönberger nur auf 30 Prozent.

Meerbusch CDU-Kandidat Christian Bommers (46 Prozent der Stimmen in der Hauptwahl) trat gegen den parteilosen Marcel Winter (22 Prozent) an, der von den Grünen unterstützt wird. Winter konnte sich am Ende aber nicht durchsetzen, Bommers siegte mit 56,85 Prozent der Stimmen.

Mettmann Auch die Bürgermeisterwahl in Mettmann ging in die zweite Runde. Keiner der vier Kandidaten hatte es im ersten Wahlgang geschafft, eine absolute Mehrheit zu erzielen. Im Rennen vorne lag allerdings die von CDU und SPD nominierte Sandra Pietschmann – mit gut zwölf Prozent Vorsprung zum unabhängigen Amtsinhaber Thomas Dinkelmann. Den Sieg bei der Stichwahl sicherte sich letztendlich Sandra Pietschmann. Mit 57,7 Prozent wird sie neue Bürgermeisterin. Amtsinhaber Dinkelmann unterlag mit 42,3 Prozent.

Moers Der amtierende Bürgermeister Christoph Fleischhauer (CDU) lag bei der Kommunalwahl am 13. September mit 38,42 Prozent vor Ibrahim Yetim (SPD), der auf 30,62 Prozent kam. Beide traten nun am Sonntag bei der Stichwahl an. Dies gilt auch für die Kandidaten zum Landrat des Kreises Wesel (siehe unten). Die Stichwahl in der Stadt Moers entschied letztlich Fleischhauer für sich, mit 57,93 Prozent der Stimmen. Yetim kam nur auf 42,07 Prozent.

Mönchengladbach Frank Boss (CDU), Favorit im Rennen um den Oberbürgermeister-Posten, landete im ersten Wahlgang deutlich hinter Felix Heinrichs (SPD). Nun kam es am 27. September zur Stichwahl. Der Sieger wurde sehr deutlich mit 74,02 Prozent der Stimmen Felix Heinrichs. CDU-Kandidat Frank Boss kam hingegen nur auf 25,98 Prozent der Stimmen. Alle Entwicklungen zur Stichwahl in Mönchengladbach lesen Sie in unserem Liveblog.

Münster Die CDU hat nun doch gesiegt. Amtsinhaber Markus Lewe bleibt Oberbürgermeister in der Studentenstadt. Er kam auf 52,6 Prozent der Stimmen. Der Grünen-Herausforderer Peter Todeskino, ein Jurist mit Bürgermeister-Erfahrung in Kiel, kam in der Stichwahl auf 47,4 Prozent. Er hatte im ersten Wahlgang mit 28,5 Prozent das zweitbeste Ergebnis eingefahren.

Nettetal bekommt einen grünen Bürgermeister. Der Grünen-Kandidat Christian Küsters erhielt in der Stichwahl mit 68,16 Prozent der Stimmen die deutliche Mehrheit gegenüber CDU-Amtsinhaber Christian Wagner (31,84 Prozent).