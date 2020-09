Newsblog zur Stichwahl : CDU holt Düsseldorf, Grüne stellen drei Oberbürgermeister

Henriette Reker nimmt am Abend die ersten Glückwünsche entgegen. Foto: dpa/Marius Becker

Liveblog Düsseldorf In Bonn, Aachen und Wuppertal setzen sich grüne Kandidaten durch. CDU-Herausforderer Stephan Keller gewinnt in der Landeshauptstadt. Die SPD siegt in Dortmund und Mönchengladbach. Alle Entwicklungen des Abends im Newsblog.

