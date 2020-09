Kommunalwahl 2020 : Karin Welge gewinnt Stichwahl in Gelsenkirchen

Karin Welge (Archivbild). Foto: Stadt Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Das Rathaus in Gelsenkirchen bleibt in roten Händen: Bei der Stichwahl am Sonntag wurde Stadtdirektorin Karin Welge von der SPD zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt. Sie erhielt 59,4 Prozent der Stimmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Stadt am Sonntagabend im Internet nach Auszählung aller Stimmbezirke mit. Die 57-jährige Welge hatte auch schon nach der ersten Runde am 13. September mit 40,4 Prozent deutlich vorn gelegen. Der CDU-Kandidat, Rechtsanwalt Malte Stuckmann (42), kam auf 40,6 Prozent - nach 25,1 Prozent vor zwei Wochen. Die Wahlbeteiligung war gering: Nur 26,6 Prozent der wahlberechtigen Gelsenkirchener gingen erneut an die Urne.

Der bisherige Oberbürgermeister Frank Baranowski (SPD, 58) hatte das Amt seit 2004 inne. Er war nicht wieder angetreten. In Gelsenkirchen leben rund 265 000 Menschen.

(felt/dpa)