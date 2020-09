Kandidaten, Parteien, Themen : Stichwahl in Dortmund 2020 – Das müssen Sie wissen

Dortmund Am 27. September wählen die Dortmunder einen neuen Oberbürgermeister. Der große Wahlsieger des ersten Wahlgangs bei der Stichwahl spielt dann das Zünglein an der Waage.

Die Grünen holten bei der Ratswahl 24,8 Prozent und überholten damit die CDU (22,5). Die SPD (29,9) hat nur noch einen Vorsprung von knapp fünf Prozentpunkten. Bei der OB-Wahl schaffte es Grünen-Kandidatin Daniela Schneckenburger aber nicht in die Stichwahl. Ob die Grünen nun eine Wahlempfehlung aussprechen, war zunächst offen. CDU-Herausforderer Andreas Hollstein (25,8) ist auf Grünen-Wähler angewiesen, wenn er in der einstigen SPD-Hochburg den Sozialdemokraten Thomas Westphal (35,8) als Nachfolger von Ullrich Sierau verhindern will. Am Abend war Hollstein im Rathaus bereits zu Gast bei den feiernden Grünen.