Bei der Kommunalwahl 2020 in Bielefeld sind am 13. September zwölf Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters angetreten. Am 27. September wird in Bielefeld eine Stichwahl zwischen dem amtierenden SPD-Oberbürgermeister und seinem CDU-Konkurrenten stattfinden. Die Ergebnisse der fünf aussichtsreichsten Kandidaten stellen wir in dieser Bildergalerie vor.