Kandidaten, Parteien, Themen : Stichwahl in Wuppertal 2020 – das müssen Sie wissen

Stichwahl in Wuppertal 2020 – das müssen Sie wissen

Wuppertal Bei der Stichwahl am Sonntag, 27. September 2020, in Wuppertal steht das Wahrzeichen der Stadt im Fokus. Der amtierende SPD-Oberbürgermeister Andreas Mucke fordert das Vertrauen seiner Wähler. Allerdings hat er einen ernstzunehmenden Konkurrenten.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Wuppertal muss der SPD-Amtsinhaber Andreas Mucke in eine Stichwahl gegen den gemeinsamen Kandidat von CDU und Grünen, Uwe Schneidewind. Herausforderer Schneidewind kam nach Angaben der Stadt von Sonntagabend im ersten Wahlgang auf 40,8 Prozent. Mucke errang demnach 37,0 Prozent der Stimmen.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

Das Wahlkampfthema schlechthin ist auch in diesem Jahr das Herz der Stadt: die berühmte Schwebebahn. Denn die steht aktuell zum größten Teil still. Amtsinhaber Andreas Mucke (SPD) wird vorgeworfen , die Ursachen und Hintergründe des Ausfalls der Schwebebahn zu verschleiern. Im Zentrum steht das beauftragte Unternehmen WSW mobil GmbH.

Neben der Inbetriebnahme des Wahrzeichens fordern die Grünen soziale Ungleichheiten in der Schule, im Gesundheitswesen und der Digitalisierung zu verringern. Ökologische und soziale Investitionen wie etwa der öffentliche Nahverkehr, erneuerbare Energien, Gebäudesanierung, Digitalisierung und die Dekarbonisierung der Industrie sollen ausgebaut werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gleichberechtigung. So sollen etwa mehr Frauen in Führungspositionen tätig sein.