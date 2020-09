Stichwahl 2020 : Das Ergebnis der Stichwahl in Wuppertal - Wer wird Oberbürgermeister?

Ein Mann wirft einen Wahlbrief in eine Wahlurne (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wuppertal Am Sonntag, 27. September 2020, steht die Stichwahl in Wuppertal an. Die Entscheidung um das Oberbürgermeisteramt fällt zwischen Andreas Mucke (SPD) und Uwe Schneidewind (CDU und Grüne). Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer ganzen Reihe von Städten in NRW heißt es für die Oberbürgermeister-Kandidaten: nachsitzen. Wer sich nicht gleich im ersten Durchgang die absolute Mehrheit holte, muss sich am 27. September einer Stichwahl stellen. Manche gehen dabei als Favoriten in die zweite Runde. Manche mit zitternden Beinen.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Wuppertal muss der SPD-Amtsinhaber Andreas Mucke in eine Stichwahl gegen den gemeinsamen Kandidat von CDU und Grünen, Uwe Schneidewind. Herausforderer Schneidewind kam nach Angaben der Stadt von Sonntagabend im ersten Wahlgang auf 40,8 Prozent. Mucke errang demnach 37,0 Prozent der Stimmen.

Wahlen unter Corona-Bedingungen

Im Wahllokal galt grundsätzlich Maskenpflicht. Ausnahmen gab es aber etwa für Wahlvorstände, wenn deren Tätigkeit durch das Tragen einer textilen Maske beeinträchtigt wird. Sie konnten stattdessen Visiere (Face-Shields) tragen. Bußgelder sollen bei Verstößen laut Ministerpräsident Armin Laschet nicht verhängt werden. "Man kann niemandem das Wahlrecht vorenthalten." Dies sei eines der fundamentalsten Grundrechte. "Es gilt nur der Appell, Abstand zu halten und Masken zu tragen." Diese Regelung dürfte ein Versuch sein, den Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie könnten die Wahl anfechten. In den Wahlräumen und in den Schlangen davor sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

(dtm/dpa)