Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl in Aachen - Wer wird Oberbürgermeister?

Aachen In Aachen gibt es eine Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters. Sibylle Keupen (Grüne) tritt gegen Harald Baal (CDU) an. Das Ergebnis des Abends finden Sie hier.

In Aachen kommt es zu einer Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt - mit einer Kandidatin der Grünen als deutlicher Siegerin des ersten Wahlgangs. Sibylle Keupen erreichte beim Urnengang am Sonntag 38,9 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Montagmorgen mitteilte. CDU-Kandidat Harald Baal bekam 24,8 Prozent der Stimmen und lag damit auf dem zweiten Platz. Zwischen Keupen und Baal kommt es am 27. September zur Stichwahl. SPD-Bewerber Mathias Dopatka erreichte 22,6 Prozent.