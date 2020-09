Kommunalwahl in Köln : Prognose sieht Grüne als stärkste Kraft – OB Reker muss wohl in Stichwahl

Prognose sieht Grüne als stärkste Kraft – OB Reker muss wohl in Stichwahl

Kommunalwahl in Köln

Köln In Köln haben die Grünen ersten Prognosen zufolge SPD und CDU hinter sich gelassen. Im Kampf um den Posten des Oberbürgermeisters muss Henriette Reker wohl überraschend in die Stichwahl gegen ihren Herausforderer Andreas Kossiski.

Der Umwelt- und Klimaschutz war bei den Kommunalwahlen nach einer Infratest-Dimap-Umfrage im Auftrag des WDR für die Wähler das wichtigste politische Thema. Die Bedeutung des Themas habe im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 noch deutlich zugelegt, berichtete der WDR. Dies sei auch ein Erfolg der Grünen, die das Thema erfolgreich in der Debatte besetzt hätten, sagte der Politologe und WDR-Wahlexperte Martin Florack.

Zweitwichtigstes Thema für die Wähler sei die Wirtschaft gewesen, drittwichtigstes die Bildungspolitik. Das Thema Einwanderung/Integration folgt in NRW erst als viertwichtigstes Thema - mit deutlichem Abstand zum Klima.

Kommunalwahl in NRW

Kommunalwahl in NRW : CDU laut Prognose mit 36 Prozent stärkste Kraft, SPD verliert, Grüne legen zu

Kommunalwahlen in NRW

Kommunalwahlen in NRW : CDU gewinnt nach erster Prognose - SPD noch vor Grünen

Das sind die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl in Köln

OB-Kandidaten und Parteien : Das sind die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl in Köln

Neben dem Erfolg der Grünen deutet sich in der Domstadt eine Stichwahl zwischen Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und ihrem SPD-Herausforderer Andreas Kossiski an. Reker erhielt nach einer Prognose des WDR am Sonntag 48,1 Prozent der Stimmen - damit hätte sie die absolute Mehrheit knapp verfehlt. Kossiski erhielt der Prognose zufolge 24,3 Prozent der Stimmen, Jörg Detjen von der Linken 7 Prozent.