Im Vergleich zur Europawahl : AfD verliert Stimmenanteile in NRW

Düsseldorf Bei den NRW-Kommunalwahlen 2014 spielte die AfD nur eine kleine Rolle. Obwohl sich das Gesamtergebnis laut Prognose verbessert hat, verzeichnet die AfD gegenüber der Europawahl 2019 Verluste.

Die meisten Stimmen holte die Partei im Mai 2019 in Gelsenkirchen (16,4 Prozent) und Herne (13,2 Prozent). Am Sonntagabend lag die AfD in Gelsenkirchen bei den Wahlen zum Stadtrat nach Auszählung von 162 der 206 Stimmbezirke bei 13,5 Prozent. In Herne kam sie am Sonntag nach Auszählung von 75 der 109 Stimmbezirke auf 9,0 Prozent.