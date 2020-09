Kommunalwahlen in NRW : In Wuppertal wird eine OB-Stichwahl wahrscheinlich

In Wuppertal wird eine OB-Stichwahl wahrscheinlich

Kommunalwahlen in NRW

Wuppertal Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Wuppertal zeichnet sich eine Stichwahl ab: Der SPD-Amtsinhaber Andreas Mucke und der gemeinsame Kandidat von CDU und Grünen, Uwe Schneidewind, liegen nah beieinander.

Die beiden Politiker lieferten sich am Sonntagabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen weit vor allen anderen Bewerbern. Schneidewind lag nach Auszählung von fast allen Stimmen mit etwa 40 Prozent vor Amtsinhaber Andreas Mucke (SPD), der rund 37 Prozent erreichte. Damit dürfte es auch in Wuppertal in zwei Wochen zu einer Stichwahl kommen.