Eine weitere Panne in Duisburg hatte es am frühen Morgen an einem Wahllokal in einer Schule an der Lüderitzallee im Duisburger Buchholz gegeben. Dort standen die Wahlhelfer vor verschlossenen Türen, weil die städtische Tochterfirma Octeo Services vergessen hatte, den Hausmeister zu informieren. „Wir haben einen Schlüsseldienst verständigt, der die Tür aufgebrochen hat. Das Wahllokal war dann eine Stunde später geöffnet“, erklärte Ralph Cervik, Leiter der Stabsstelle Wahlen am Mittag im Gespräch mit unserer Redaktion.