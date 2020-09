Kommunalwahl in NRW : Vorläufiges Endergebnis liegt vor – CDU siegt, SPD noch vor Grünen

Die CDU hat die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen trotz leichter Verluste klar gewonnen. Ministerpräsident Armin Laschet hat damit Rückenwind für seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz erhalten. Der Wahlerfolg seiner Partei sei Anerkennung für den „Weg von Maß und Mitte in der Pandemie“, sagte Laschet. Am frühen Montagmorgen gab das Innenministerium in Düsseldorf das vorläufige Endergebnis bekannt.



Die CDU kommt demnach landesweit auf 34,3 Prozent der Stimmen. Sie bleibt damit um 3,2 Prozentpunkte hinter ihrem Ergebnis von 2014 zurück.



Zweitstärkste Kraft wird die SPD, die trotz deutlicher Einbußen vor den Grünen landet. Die SPD verliert 7,1 Prozentpunkte und kommt nur noch auf 24,3 Prozent - ihr schlechtestes Ergebnis bei einer NRW-Kommunalwahl.



Die Grünen konnten ihren Stimmenanteil um 8,3 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent steigern. Damit erreichten sie ihr bestes Ergebnis bei einer Kommunalwahl in NRW überhaupt.



Die AfD kam auf 5,0 Prozent - das sind 2,4 Prozentpunkte mehr als 2014.



Für die FDP stimmten 5,6 Prozent der Wähler. Das ist ein kleines Plus von 0,8 Punkten.



Die Linke blieb mit 3,8 Prozent um 0,8 Punkte unter dem Ergebnis von 2014.



Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Ministeriums mit 51,9 Prozent etwas über der Beteiligung von 2014 (50,0 Prozent).