Kommunalwahl 2020 : Eine Wahl mit Sonderfällen

In einem Wahllokal in Wesel sind schon die Wege verzeichnet, die die Besucher nehmen sollen. Foto: Klaus Nikolei

Düsseldorf In einigen Städten wird am Sonntag unter besonderen Vorzeichen gewählt. In Erftstadt konkurrieren fünf Frauen ums Bürgermeisteramt, in Rheine gibt es nur einen Bürgermeister-Kandidaten. In Rommerskirchen tritt ein für den Gemeinderat nominiertes Paar an, das bestreitet, sein Einverständnis gegeben zu haben.