Kandidaten, Parteien, Themen : Kommunalwahl in Münster 2020 - das müssen Sie wissen

Bleibt er eine dritte Amtszeit im Rathaus der Stadt Münster? Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU, M) stellt im August mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU, r) und NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU, l) den On-Demand-Nahverkehr „Loop Münster“ vor. Klimaneutrale Mobilität ist das Thema der Kommunalwahl 2020. Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster In Münster entscheidet sich am 13. September, ob die CDU weiter den Oberbürgermeister und die stärkste Fraktion im Rat stellt und ob die SPD ihren leichten Vorsprung vor den Grünen bewahren kann. Die Wahlkampfthemen in der Studenten- und Fahrradstadt werden von Mobilität und Klimaneutralität bestimmt.

Am 13. September werden in Münster nicht nur der Stadtrat und die fünf Bezirksvertretungen neu gewählt, sondern auch der Oberbürgermeister der westfälischen Stadt. Der Oberbürgermeister der CDU, Markus Lewe, ist seit 2009 im Amt. Peter Todeskino, OB-Kandidat der Grünen, könnte Lewe am 27. September in die Stichwahl zwingen oder ihm sogar den Sitz im Münsteraner Rathaus strittig machen.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

In der Fahrradstadt sind Mobilität und Klimaneutralität bis 2030 die bestimmenden Themen aller Parteien – auch wenn jede Partei unterschiedliche Ansätze wählt.

Plan der CDU ist es, Münster CO₂-neutral zu machen. Dafür sollen unter anderem Verkehrsmittel vernetzt werden, Fahrradstraßen ausgebaut, Lastenräder gestellt und Fahrradparkraum geschaffen werden. Metrobusse zwischen den Stadtteilen und der Innenstadt sollen ausgebaut werden, neue Bahnstationen an Berg Fidel/Danziger Freiheit/Coerde erschaffen werden und eine Mobilitätsflatrate für kombinierte Verkehrsmittel gestartet werden.

Die Grünen wollen künftig Verkehrsflächen gerechter verteilen sowie Bahn, Bus und Car-Sharing stärken. Ziel ist es, fußgängergerechte Wege und eine autofreie Altstadt bis 2025 umzusetzen. Die Partei spricht sich gegen Autoprojekte, wie den Ausbau der B51 aus, stattdessen soll in breitere Radwege, ein Fahrradstraßennetz und 10.000 Fahrradbügel investiert werden. Für die Klimaneutralität bis 2030 sollen Bürgerwindanlagen und Solar auf jedem Dach gefördert werden.

Die SPD planen jährlich 20 Millionen Euro für breitere und sichere Radwege sowie mehr Fahrradstellplätze in Wohngebieten auszugeben. Außerdem sollen ein Ein-Euro-Ticket für den Bus rund um die Uhr und schnellere Bustakte durch neue Bahnhaltepunkte umgesetzt werden.

Wer sind die wichtigsten Akteure, wer kandidiert?

Das CDU-Stadtoberhaupt Markus Lewe stellt sich zum dritten Mal zur Wahl. Die Sozialdemokraten setzen auf OB-Kandidat Michael Jung. Bei den Grünen wird Peter Todeskino kandidieren.

Bevor Lewe 2009 Oberbürgermeister der Stadt Münster wurde, war er bereits Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Münster-Süd-Ost und im CDU-Vorsitz in Münster. Lewe ist Diplom-Verwaltungswirt und arbeitete beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie beim Bistum Münster.

Jung sitzt seit 2004 für die SPD im Stadtrat und ist dort seit 2013 der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten. Jung ist Gymnasiallehrer für die Fächer Latein und Geschichte. In seiner Dissertation setzte er sich mit der antiken Schlacht von Marathon auseinander.

Todeskino führte in der Stadt Kiel zweimal die Amtsgeschäfte, nachdem OB Torsten Albig 2012 in den Landtag wechselte und schließlich auch Ministerpräsident wurde. Zum zweiten Mal führte der Jurist Todeskino die Stadt Kiel, nachdem Albigs Nachfolgerin Susanne Gaschke 2013 zurückgetreten war. Der OB-Kandidat für die Partei Bündnis 90/Die Grünen setzt nun Angriff auf Münster.

Folgende fünf Politiker kandidieren ebenfalls zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Münster: Jörg Berens (FDP), Ulrich Thoden (Die Linke), Sebastian Kroos (Piraten), Michael Krapp (ÖDP), Georgios Tsakalidis (MBI), Roland Scholle (Die Partei).

Wie haben die Parteien bei den vergangenen Kommunalwahlen abgeschnitten? Wie hoch war damals die Wahlbeteiligung?