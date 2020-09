Kommunalwahl in Köln : Erfolg für die Grünen – OB Reker muss in Stichwahl

Köln In Köln haben die Grünen in der Kommunalwahl SPD und CDU hinter sich gelassen. Im Kampf um den Posten des Oberbürgermeisters muss Henriette Reker in die Stichwahl gegen ihren Herausforderer Andreas Kossiski.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) muss sich einer Stichwahl stellen. Bei der OB-Wahl am Sonntag lag sie mit 45,1 Prozent der Stimmen in der Gunst der Wähler zwar deutlich vorne - die absolute Mehrheit verfehlte sie allerdings, wie aus am Montagmorgen im Internet veröffentlichten Zahlen der Stadt hervorging. Der Landtagsabgeordnete Andreas Kossiski von der SPD erreichte mit 26,8 Prozent der Stimmen den zweiten Platz und tritt nun am 27. September in der Stichwahl gegen Reker an. Das Ergebnis war eine kleine Überraschung, da Wähler-Befragungen vor dem Urnengang die Wiederwahl der 63-Jährigen schon im ersten Wahlgang in Aussicht gestellt hatten.