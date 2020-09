Prognose im Ruhrgebiet : OB-Kandidaten in Dortmund müssen voraussichtlich in Stichwahl

OB-Kandidaten in Dortmund müssen voraussichtlich in Stichwahl

Dortmund Bei der Oberbürgermeisterwahl in Dortmund zeichnet sich laut einer Prognose eine Stichwahl ab. Die Nase vorn hat demnach SPD-Kandidat Thomas Westphal - erkommt auf 35,5 Prozent der Stimmen.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Dortmund hat sich am frühen Sonntagabend immer deutlicher eine Stichwahl abgezeichnet, an der der SPD-Bewerber Thomas Westphal teilnehmen wird. Unklar ist noch, wer Westphal bei dem Urnengang in 14 Tagen herausfordert - Andreas Hollstein von der CDU oder die einstige Grünen-Landesvorsitzende Daniela Schneckenburger.