Kandidaten, Parteien, Themen : Kommunalwahl in Dortmund 2020 – Das müssen Sie wissen

Wer wird sein Nachfolger? Der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) bei der vergangenen Kommunalwahl am 25. Mai 2014 im Rathaus in Dortmund mit seiner Ehefrau Barbara. (Archiv) Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Am 13. September wählen die Dortmunder einen neuen Oberbürgermeister. Es wird auch entschieden, wer in den Stadtrat zieht und wer die Bezirksvertretung bildet. Bereits vor dem Wahltag ist es zu einer Wahlpanne gekommen.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

Klimaschutz und Mobilität sind die vorherrschenden Themen. Wie aus einer Befragung des Klimabündnis Dortmund und Parents for Future Dortmund hervorgeht, soll der dominierende Autoverkehr minimiert werden. SPD, CDU, Grüne und Linke möchten Parkplätze zugunsten der Fußgänger und Radfahrer zurückbauen. Das Stadtbahnnetz soll ausgebaut werden, kostenlose Tickets unter 18 Jahren stehen zur Debatte und ein Nahverkehr rund um die Uhr. Die CDU möchte Zukunftsprojekte wie Gondel-Bahnen prüfen.

Streitpunkt ist der Dortmunder Flughafen: Linke und Grüne fordern den Rückbau, von der CDU heißt es hingegen, der Flughafen Dortmund habe sich am Markt etabliert und solle ausgebaut werden.

Wer sind die wichtigsten Akteure, wer kandidiert?

Der bisherige Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD, 2009-2020) tritt bei der Kommunalwahl am 13. September nicht wieder an. Insgesamt zwölf Kandidaten wollen sein Amtsnachfolger werden. Die drei wichtigsten Akteure sind Thomas Westphal (SPD), Andreas Hollstein (CDU) und Daniela Schneckenburger (Bündnis 90/Die Grünen). Zwischen zweien von ihnen könnte es sich in der Stichwahl am 27. September entschieden.

Thomas Westphal tritt als Partei-Nachfolge für OB Sierau an. Der Politiker führt seit 2013 die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Dortmund und war in den 90er-Jahren Bundesvorsitzender der sozialdemokratischen Jugendorganisation Jusos. Sieben der vergangenen neun Oberbürgermeister in Dortmund wurden von der SPD gestellt. Dieses Jahr könnte es aber einen Parteien-Wechsel an der Stadtspitze geben.

Andreas Hollstein wurde bundesweit bekannt für seine Flüchtlingspolitik. 2017 wurde er Opfer einer Messerattacke. Der Angreifer damals soll seine Tat mit dem Engagement Hollsteins für Flüchtlinge begründet haben.

Daniela Schneckenburger ist als Schuldezernentin der Stadt Dortmund bekannt und trat bereits 2014 gegen OB Sierau an. Die ehemalige Landtagsabgeordnete und NRW-Landesvorsitzende der Grünen erreichte damals 11,2 Prozent der Stimmen.

Außerdem kandidieren: Utz Kowalewski (Die Linke), Michael Kauch (FDP), Christian Gebel (Piraten), Bernd Schreyner (Die Rechte), Detlef Münch (FBI), Judith Storb (Die Partei), Dave Varghese (DKP), Carl Hendrik Draub (Für Dortmund), Günther Ziethoff (Basisdemokratie jetzt).

Wie haben die Parteien bei den vergangenen Kommunalwahlen abgeschnitten?

Bei der vergangenen OB-Wahl in Dortmund im Jahr 2014 erreichte Ullrich Sierau (SPD) 43,7 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang. Bei der Stichwahl sicherte er sich mit 51,6 Prozent eine weitere Amtszeit. Neben 80 Prozent der SPD-Stimmen hat Sierau auch viele Stimmen von Grünen- und Linken-Wählern bekommen sowie von länger in Dortmund Wohnhaften und von eingebürgerten Deutschen.

Mit 38,2 Prozent der Stimmen wurde die SPD die stärkste Kraft im Rat. Die CDU erreichte 27,2 Prozent und die Grünen 15,4 Prozent. Die Linke kam auf 6,8 Prozent und die AfD auf 3,4 Prozent.

Wie hoch war damals die Wahlbeteiligung?

Lag die Wahlbeteiligung beim ersten Urnengang am 25. Mai 2014 noch bei 44,9 Prozent, nahmen nur noch 30,9 Prozent der Wahlberechtigten aus Dortmund an der Stichwahl zwei Wochen später teil. Mit 44,9 Prozent haben sich 2014 wieder mehr Wahlberechtigte zur Stimmabgabe entschlossen als bei der Wiederholungswahl 2012 – der Wert der Stichwahl markierte aber einen historischen Tiefstand.

SPD-Wähler haben für ihre Wahlentscheidung häufiger landespolitische Belange angegeben. Bei der CDU waren öfter bundespolitische und bei den Grünen kommunalpolitische Aspekte bei der Stimmabgabe ausschlaggebend.

Es gab schon vor der Wahl eine Wahlpanne – was steckt dahinter?

Nach Angaben der Stadt Dortmund ist es bereits vor der Kommunalwahl am 13. September zu einem ersten Fehler gekommen. Den Briefwählern von sieben der insgesamt 40 Wahlbezirke, die ihre Briefwahlunterlagen mit einem Ausstellungsdatum bis einschließlich 01.09.2020 erhalten haben, wurden fehlerhafte Stimmzettel zugesandt.

Bei der Erstellung von 54 Dortmunder Stimmzetteln wurde jeweils ein Bewerber in den Stimmzettel aufgenommen, der eigentlich nicht zugelassen war. Von dem Fehler sind nur die grünen Stimmzettel für die Ratswahl in folgenden Wahlbezirken mit folgenden Bewerbern betroffen:

Wahlbezirk 17: Dieter McDevitt (DOS Partei Digital Oekologisch Sozial)

Wahlbezirk 18: Hanns-Jörg Rohwedder (DOS)

Wahlbezirk 20: Nadja Reigl (DOS)

Wahlbezirk 28: Hilmar Marsula (Wir für Widerstand in der Region Dortmund)

Wahlbezirk 29: Dirk Pullem (DOS)

Wahlbezirk 30: Andrea Wille (DOS)

Wahlbezirk 35: Ulrich Willi Grolla (PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ)