Kommunalwahl 2020 : Stichwahlen in Düsseldorf und Köln

Die Kommunalwahl in der Corona-Krise

Düsseldorf In vielen Städten und Kreisen müssen die Bürger in zwei Wochen noch einmal abstimmen. Dazu gehören die Großstädte Düsseldorf, Köln, Dortmund und Münster. In Hamm gab es eine Überraschung, im Kreis Heinsberg holte Landrat Pusch (CDU) fast 80 Prozent.

Aachen Es ist der große Traum der Grünen, einen Oberbürgermeister in NRW zu stellen – und in Aachen kann er wahr werden. Sibylle Keupen hat es in die Stichwahl geschafft: Dem Zwischenergebnis zufolge lag die Grünen-Kandidatin mit 38,9 Prozent deutlich vor dem CDU-Bewerber Harald Baal (24,7 Prozent) und dem SPD-Kandidaten Mathias Dopatka (22,6 Prozent). Die Grüne hatte viel Zuspruch für ihren Plan, Aachen als klimaneutrale Modellstadt voranzubringen. Damit könnte ausgerechnet in der Heimatstadt von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet der Spitzenposten im Rathaus für die CDU verloren gehen. Nach elf Jahren war OB Marcel Philipp nicht mehr angetreten.

Köln Auch in der anderen großen Domstadt feiern die Grünen Erfolge. Sie werden zum ersten Mal die stärkste Kraft im Stadtrat, SPD und CDU verzeichnen beide heftige Verluste. Für die parteilose OB Henriette Reker, unterstützt von CDU und Grünen, wird es spannender als erwartet. Sie muss in der Stichwahl noch gegen Andreas Kossiski von der SPD antreten. Das Hin und Her um weitere Spielfelder für den FC auf Kosten von Grünflächen mag ihr geschadet haben eben so wie die Verwaltungsaffäre um nicht geleistete, aber bezahlte Überstunden.

Düsseldorf In der Landeshauptstadt gibt es das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen und in zwei Wochen eine Stichwahl. Der Kölner Stadtdirektor Stephan Keller (CDU) liegt vor dem sozialdemokratischen Amtsinhaber Thomas Geisel. Der konnte zwar vor allem im sozialen Wohnungsbau auf Erfolge verweisen, der Ärger vieler Autofahrer über die Umweltspur war aber offenbar ebenfalls groß. Auch waren Geisel im Wahlkampf Fehler unterlaufen, etwa als er den Skandalrapper Farid Bang einspannte. Die endgültige Entscheidung wird nun die Stichwahl zwischen Keller und Geisel in zwei Wochen bringen. Die beiden anderen Kandidaten, Stefan Engstfeld (Grüne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), landeten auf den Plätzen drei und vier.

Hamm Der SPD gelingt hier eine Sensation. Herausforderer Marc Herter, SPD-Fraktionsvize im Landtag, könnte den dienstältesten OB in NRW in zwei Wochen vom Thron stoßen: Thomas Hunsteger-Petermann (CDU). Der Städtetags-Präsident geht dabei nicht einmal als Favorit in die Stichwahl. Mit 40,7 Prozent der Stimmen liegt Herter knapp vor Hunsteger-Petermann, der auf 37,4 Prozent kommt.

Münster In der Universitätsstadt muss die CDU noch bangen. Laut vorläufigem Endergebnis erreichte CDU-Amtsinhaber Markus Lewe nur 44,55 Prozent der Stimmen. Damit ist auch hier eine Stichwahl in 14 Tagen erforderlich. Das zweitbeste Ergebnis in der Studentenstadt schaffte der grüne Bewerber Peter Todeskino, ein Jurist mit Bürgermeister-Erfahrung in Kiel, mit 28,5 Prozent. Der 55-jährige Verwaltungsfachmann Lewe ist seit 2009 OB der Stadt. 2015 hatte er bei seiner Wiederwahl fast 60 Prozent der Stimmen erreicht. Bei der Europawahl waren die Grünen hier sogar die stärkste Kraft gewesen.

Bonn Auch Bonns Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan (CDU) muss sich einer Stichwahl stellen. Am Sonntag erhielt er zwar mit 34,46 Prozent der Stimmen den meisten Zuspruch. Für die nötige absolute Mehrheit reichte es aber nicht. Mit 27,59 Prozent der Stimmen landete die Grünen-Kandidatin Katja Dörner auf dem zweiten Platz. Als Sridharan 2015 zum Oberbürgermeister von Bonn gewählt wurde, war das bemerkenswert. Zum einen beendete er das 20 Jahre währende Abo der SPD auf den OB-Sessel. Zum anderen wurde erstmals ein CDU-Politiker mit Migrationshintergrund Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt.

Essen Nach Auszählung von 411 der insgesamt 429 Stimmbezirke lag der 47-jährige Amtsinhaber Thomas Kufen mit knapp 54 Prozent vorn. SPD-Herausforderer Oliver Kern (54) kam demnach nur auf 20,4 Prozent. Kufen hat damit nach Jahren sozialdemokratischer Vorherrschaft seinen Posten nun verteidigt. Auch die Grünen hatten einen prominenten Bewerber ins Rennen geschickt – den Fraktionsvize im Landtag, Mehrdad Mostofizadeh. Für die SPD ist die Niederlage doppelt ärgerlich – ihr Fraktionschef Thomas Kutschaty stammt aus Essen, ein Sieg war ihm hier ein besonderes Anliegen.

Dortmund Die Stadt mit ihrer Schwerindustrie-Historie gilt traditionell als Herzkammer der Sozialdemokratie. Dass ausgerechnet hier der beliebte SPD-Oberbürgermeister Ullrich Sierau frühzeitig verkündet hatte, er werde nicht wieder antreten, schien vielen Genossen ein Menetekel für die gesamte Kommunalwahl. Doch auch der neue Kandidat Thomas Westphal kam mit seinem Themenmix aus Wohnungsbau, mehr Radwegen und Bildungsideen gut an. Ein Durchmarsch ist es aber nicht: Nach Auszählung fast aller Stimmbezirke kommt Westphal auf 35,9 Prozent der Stimmen und muss gegen den prominenten Altenaer Ex-Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) in die Stichwahl gehen, der knapp 26 Prozent erreichte. Hollstein war in Altena Opfer einer Messerattacke geworden, weil er mehr Flüchtlinge aufnehmen wollte, als ihm zugewiesen wurden. Für die Grünen trat die frühere Landeschefin Daniela Schneckenburger an, sie liegt mit 21,8 Prozent hinter Hollstein auf Platz drei.

Bocholt Hier kann sich der CDU-Amtsinhaber Thomas Kerkhoff bereits als alter und neuer Bürgermeister feiern lassen. Nach Auszählung aller Stimmen liegt Kerkhoff mit über 52,6 Prozent der Stimmen klar vor dem sozialdemokratischen Konkurrenten Stefan Schmeink mit 16 Prozent.

Krefeld In Krefeld zeichnet sich kurz vor Ende der Auszählung eine Stichwahl zwischen Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) und der CDU-Herausforderin Kerstin Jensen ab. Meyer kommt demnach auf gut 43 Prozent, Jensen auf rund 27 Prozent. In der Stichwahl ist Meyer damit haushoher Favorit. Enttäuschend verlief die Wahl für den grünen Kandidaten Thorsten Hansen, der auf knapp 16 Prozent kommt. Ihm war deutlich mehr zugetraut worden; die Grünen hofften sogar, dass er es in die Stichwahl schafft. Im Rat wird die CDU wird wieder stärkste Kraft, die Grünen sind mit rund 20 Prozent stark wie nie, die AfD holt etwa 5,6 Prozent und liegt damit etwa auf dem Landesergebnis.

Neuss Hier wurde vor fünf Jahren Geschichte geschrieben, als Reiner Breuer als erster SPD-Politiker überhaupt den Chefposten im Rathaus einnahm. Den wird er jetzt auch noch eine Weile behalten – nach Auszählung eines Großteils der Stimmbezirke liegt er mit über 60 Prozent der Stimmen vorn. Haupt-Rivale Jan-Philipp Büchler von der CDU wird ihn nicht in der Stichwahl fordern können. Beide Kandidaten versuchten im Wahlkampf, das Thema Sicherheit zu besetzen. Breuer offensichtlich mit mehr Erfolg.

Leverkusen Der Sozialdemokrat Uwe Richrath hatte bei der letzten Wahl einen historischen Sieg errungen und Amtsinhaber Reinhard Buchhorn abgelöst. Gleich auf Anhieb hatte er die absolute Mehrheit erreicht. Dieses Mal muss er wohl in der Stichwahl gegen CDU-Kandidat Schönberger in zwei Wochen noch um sein Amt kämpfen.

Monheim Bürgermeister Daniel Zimmermann hat ein simples Rezept, das ihm bereits den dritten Wahlsieg einbrachte: Gewerbesteuer-Dumping. Der 38-Jährige hat mit seiner Partei „Peto“ (lateinisch: ich fordere) die kleine Stadt am Rhein reich gemacht. Doch ganz so euphorisch wie bei der letzten Wahl, als er fast 95 Prozent der Stimmen erhielt, sind die Monheimer dieses Mal nicht: Nach Auszählung fast aller Stimmbezirke kam er auf 68 Prozent. Manch einem geht die Entwicklung etwa mit autonomen Bussen dann wohl doch etwas zu schnell.

Kleve 2015 hatte die parteilose Kandidatin Sonja Northing, von SPD, FDP und Offenen Klevern unterstützt, einen Erdrutschsieg eingefahren. Zwar konnte Northing nun mit dem Amtsbonus in die Wahl gehen, von ihren Unterstützern sind aber nur noch die Sozialdemokraten geblieben. Das schlug sich im Wahlergebnis nieder. Northing fiel hinter CDU-Herausforderer Wolfgang Gebing zurück und muss in die Stichwahl.