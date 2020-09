Wegen der Corona-Pandemie mussten am Sonntag, 13. September 2020, in den Wahllokalen in ganz NRW besondere Vorkehrungen getroffen werden, um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Im Wahlbüro in der Realschule Mitte in Wesel wiesen Markierungen am Boden den Weg zu den Wahlkabinen und zum Ausgang.