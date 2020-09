Reaktionen zur Kommunalwahl : Lindner deutet Wahlergebnisse als Bestätigung von Laschet

Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, gibt ein Pressestatement. (Archiv) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet feiert sich, auch FDP-Chef Lindner applaudiert. Die Grünen rufen: „Bäm!“ Und die SPD-Spitze leckt die Wunden. So reagiert die Politik auf die ersten Ergebnisse der Kommunalwahl in NRW. Ein Überblick.

Die CDU bleibt in den Kommunen von Nordrhein-Westfalen deutlich stärkste Kraft. Laut der ersten Hochrechnung zu den Kommunalwahlen von kurz nach 19 Uhr kommen die Christdemokraten landesweit auf 36,2 Prozent. Das sind 1,3 Prozentpunkte weniger als bei den Kommunalwahlen 2014, wie der WDR berichtete.

Ministerpräsident Armin Laschet hat den Sieg seiner Partei bei den NRW-Kommunalwahlen als Anerkennung für den „Weg von Maß und Mitte in der Pandemie“ bezeichnet. Laschet sagte am Sonntagabend in Düsseldorf, dieser Weg „war richtig, ist richtig und bleibt in Zukunft auch richtig“ für Nordrhein-Westfalen.

Den Sieg der CDU „in dieser Größenordnung“ hätten viele nicht erwartet in einem Land, das 50 Jahre von der SPD regiert worden sei. Drei Jahre nach der Landtagswahl sei die CDU in NRW „tief verankert“, sagte Laschet. Seine Partei habe gezeigt, dass sie sowohl im ländlichen Raum als auch in den großen Metropolen und im Ruhrgebiet gewinnen könne.

Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU, twitterte, nachdem das Ergebnis bekannt wurde: „Damit bleibt die CDU die prägende Kommunalpartei in Stadt und Land.“

Die @CDUNRW_de ist mit Abstand die stärkste Kraft bei der #Kommunalwahl2020. Damit bleibt die #CDU die prägende Kommunalpartei in Stadt und Land. Herzlichen Glückwunsch an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Ort! Ihr habt grandios gekämpft! Vielen Dank für Euren Einsatz! — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) September 13, 2020

Die SPD hingegen hat nicht gut abgeschnitten: Mit 23,7 Prozent und einem Minus von 7,7 Prozentpunkten ist die Partei der Verlierer der Kommunalwahl. Parteivorsitzende Saskia Esken äußert sich frustriert: „Das ist natürlich ein enttäuschendes Ergebnis“, sagte sie am Sonntagabend im ZDF. „Es ist uns nicht gelungen, deutlich zu machen, dass es einen Unterschied macht, wo Sozialdemokraten regieren.“ Ihre Partei habe sich ein besseres Abschneiden gewünscht, aber es seien tatsächlich Kommunalwahlen, sagte sie auf die Frage, ob der frisch gekürte SPD-Kanzlerkandidat, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, keine Zugkraft habe.

Allen Grund zur Freude haben hingegen die Grünen. Landesweit hat die Partei laut aktuellem Stand mit 19 Prozent ganze 7 Prozent dazu gewonnen und ist in Köln sogar stärkste Kraft.

Auf dem Twitter-Account der Partei war 44 Minuten nach Beginn der Auszählung bereits zu lesen: „Bäm! Wir haben heute in NRW unser historisch bestes Kommunal-Ergebnis eingefahren.“ Auch Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, hat dieses Statement geteilt.

Bäm! Wir haben heute in NRW unser historisch bestes Kommunal-Ergebnis eingefahren. Unser Dank geht raus an die 21.000 Grünen, die in NRW hart gekämpft haben und natürlich an alle, die uns gewählt haben. 💚 pic.twitter.com/7s40ZGMIwE — BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) September 13, 2020

Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, hat die „Teamleistung“ ihrer Partei bei der Kommunalwahl in NRW herausgestellt: „Das ist ein großartiges Ergebnis für uns Grüne in NRW“, sagte Haßelmann unserer Zeitung. Mit Klimaschutz, Umwelt, Verkehrswende, Wohnen und sozialem Zusammenhalt hätten die Grünen ihre Themen gesetzt und dadurch viel Vertrauen und Zuspruch erreicht. Die Bundestagsabgeordnete aus Bielefeld betonte: „Das ist eine wahnsinnige Teamleistung aller gemeinsam. Denn ein solch engagierter Wahlkampf in Corona-Zeiten war eine echte Herausforderung.“

Für den Bewerber um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, hat die Kommunalwahl in NRW gezeigt, dass die Grünen, der „strategische Gegner“ der CDU sind. Die CDU habe Defizite bei jungen Wählern sowie in Großstädten und besonders in Uni-Städten. „Für Selbstzufriedenheit besteht kein Grund. Unsere Defizite müssen und können wir abbauen“, betonte Röttgen. Grundsätzlich sagte er: „Ich freue mich über das landesweit gute Wahlergebnis meiner CDU. Es gibt viel Licht, aber auch Schatten. Eine Kommunalwahl ist eine Wahl in vielen Kommunen mit lokalen Besonderheiten. Trotzdem gibt es allgemeine Schlussfolgerungen.“

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zufrieden über den Erfolg ihrer Partei bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gezeigt. „Die CDU bleibt in NRW prägende Kommunalpartei und ist eindeutig stärkste Kraft“, schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter. „Das ist ein Beweis für das Vertrauen der Bürger/innen in die Arbeit der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker der CDU NRW!“

Die FDP erreicht 4,3 Prozent (minus 0,4) FDP-Chef Christian Lindner sieht in der NRW-Kommunalwahl bundesweit das Signal einer Bestätigung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). „Die Grünen sind die Wahlgewinner des Tages. Die FDP ist etwa auf dem Niveau der letzten Wahl“, sagte Lindner unserer Zeitung. Ein gutes Zeichen sei aber, dass die FDP bei den Jungwählern überdurchschnittlich stark geworden sei. „Bundesweit wird die Bestätigung von Armin Laschet das Signal der Wahl sein“, betonte der FDP-Chef.

Die Linke erhielten 3,7 Prozent (minus 1,0) und die AfD 5,9 Prozent (plus 3,3).

Außerdem werden in einigen NRW-Städten die ersten Stichwahlen um das Amt des Oberbürgermeisters laut: Die amtierende Kölner Rathaus-Chefin Henriette Reker (parteilos) geht von einer Stichwahl aus. „Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ich gehe von einer Stichwahl aus“, sagte sie.

Neben Reker in Köln muss auch Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal in die Stichwahl. Der SPD-Politiker muss in 14 Tagen gegen Andreas Hollstein von der CDU antreten. „Wir sind wieder stärkste Kraft und werden auch in zwei Wochen wieder als Sieger vom Platz gehen“, sagte Westphal.

Auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) geht von einer Stichwahl mit seinem CDU-Herausforderer Stephan Keller aus. „Es kommt, glaube ich, was jeder erwartet hat: Es gibt die Stichwahl Geisel gegen Keller“, sagte der Amtsinhaber am Sonntagabend im WDR Fernsehen. „Ich bin da sehr zuversichtlich“, betonte der SPD-Politiker. Bereits vor der Wahl war von einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Politiker ausgegangen worden.

