Kurioses Wahlplakat : „Kinder machen“ mit der CDU Rheine

Düsseldorf Wahlplakate finden sich derzeit an jeder Ecke Nordrhein-Westfalens. Ein kurioses Exemplar sorgt aktuell aber für besonders viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Manch ein User fragt sich da: Ist das Plakat tatsächlich echt? Ja, und die Doppeldeutigkeit von Anfang an eingeplant, sagt Fabian Lenz, Vorsitzender der CDU Rheine, unserer Redaktion. Das Plakat gehöre zu der Reihe „Gemeinsam.Rheine.Machen.“, in der auch die Sprüche „Gemeinsam.Schlau.Machen.“ und „Gemeinsam.Einfach.Machen.“ zu finden seien.

Die Plakate wurden in der vergangenen Woche aufgehängt, doch erst nachdem ein Foto des „Kinder“-Plakats am Montag in den sozialen Medien auftauchte, steht das Telefon beim Stadtverband nicht mehr still. Fabian Lenz verbucht die Aktion als vollen Erfolg, die Reaktionen seien bislang überwiegend positiv gewesen. Nur über eines wundert er sich: Warum das Plakat „Gemeinsam.Verkehr.Machen“ (noch) nicht für mehr Wirbel gesorgt hat.