Kommunalwahl 2020 : SPD-Kandidat Westphal gewinnt Stichwahl in Dortmund knapp

Dortmund Im Stichwahl-Duell in Dortmund hat nach vorläufigem Ergebnis der SPD-Bewerber Thomas Westphal knapp die Nase vorn. Nach Auszählung aller 671 Stimmbezirke kommt der Sozialdemokrat auf etwa 52 Prozent der Stimmen.

Er freue sich riesig über das Ergebnis, sagte Westphal am Sonntag im Rathaus der größten Ruhrgebietsstadt. Es habe sich gezeigt, dass Fairness, Sicherheitsorientierung und Verlässlichkeit in der Stadt gefragt seien und gewinnen, sagte Westphal unter dem Jubel der anwesenden Genossen.

Das Duell in der jahrzehntelangen SPD-Hochburg Dortmund war mit Spannung verfolgt worden: Der CDU-Mann Andreas Hollstein hatte im ersten Wahlgang zwar rund zehn Prozentpunkte Abstand zum führenden Westphal. Doch die in Dortmund deutlich gestärkten Grünen - im ersten Wahlgang noch mit eigener Kandidatin - hatten für diesen Sonntag eine Wahlempfehlung für Hollstein ausgesprochen und mit ihrem Wunsch nach einem Politikwechsel im Rathaus begründet.

Der CDU-Mann, bislang Bürgermeister in Altena im Sauerland, wurde bundesweit bekannt, als er sich in der Flüchtlingskrise dafür einsetzte, mehr Asylbewerber aufzunehmen. Er war in der Folge von einem psychisch Kranken mit einem Messer attackiert worden.

Der landesweit durch Verluste gebeutelten SPD gelang an diesem Sonntag in Dortmund auch ein wichtiger symbolhafter Sieg: Seit 1946 stellen die Genossen in der größten Ruhrgebietsstadt den Oberbürgermeister und waren dort lange ungeschlagen bei Bundestags- oder Landtagswahlen. Mit dem Verschwinden von Kohle und Stahl gehören Wahlergebnisse von mehr als 50 Prozent aber auch dort der Vergangenheit an.