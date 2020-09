Kommunalwahl 2020 : Das Ergebnis der Stichwahl in Bonn - Wer wird Oberbürgermeister?

Bonn Am Sonntag, 27. September 2020, steht die Stichwahl in Bonn an. Die Entscheidung um das Oberbürgermeisteramt fällt zwischen Ashok-Alexander Sridharan (CDU) und Katja Dörner (Grüne). Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Bonns Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan (CDU) muss sich einer Stichwahl stellen. Bei der OB-Wahl am Sonntag erhielt er zwar mit 34,46 Prozent der Stimmen den meisten Zuspruch, wie die Stadt mitteilte. Für die nötige absolute Mehrheit reichte es aber nicht. Mit 27,59 Prozent der Stimmen landete die Grünen-Kandidatin Katja Dörner auf dem zweiten Platz. Die Bonner müssen sich nun in einem zweiten Wahlgang am 27. September zwischen ihr und Sridharan entscheiden.

Sridharan ist seit 2015 im Amt. Damals brach er für die CDU das mehr als 20 Jahre währende Abo der SPD auf den Bonner OB-Sessel. Zudem wurde erstmals ein CDU-Politiker mit Migrationshintergrund Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Dörner ist Bundestagsabgeordnete.

Gewählt wurden bei der Kommunalwahl die Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte sowie die Mitglieder von Kreistagen, Stadt- und Gemeinderäten sowie Bezirksvertretungen. Wahlberechtigt sind Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Wahlen unter Corona-Bedingungen

Im Wahllokal galt grundsätzlich Maskenpflicht. Ausnahmen gab es aber etwa für Wahlvorstände, wenn deren Tätigkeit durch das Tragen einer textilen Maske beeinträchtigt wird. Sie konnten stattdessen Visiere (Face-Shields) tragen. Bußgelder sollen bei Verstößen laut Ministerpräsident Armin Laschet nicht verhängt werden. "Man kann niemandem das Wahlrecht vorenthalten." Dies sei eines der fundamentalsten Grundrechte. "Es gilt nur der Appell, Abstand zu halten und Masken zu tragen." Diese Regelung dürfte ein Versuch sein, den Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie könnten die Wahl anfechten. In den Wahlräumen und in den Schlangen davor sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

