Kommunalwahl 2020 : Grünen-Kandidatin Keupen gewinnt Stichwahl in Aachen

Grünen-Kandidatin Keupen gewinnt Stichwahl in Aachen

Aachen In Aachen hat die Grünen-Kandidatin Sibylle Keupen mit knapp 68 Prozent ihren CDU-Konkurrenten Harald Baal deutlich hinter sich gelassen. 224 von 225 Wahlbezirken sind bereits ausgezählt.

In Aachen könnten die Grünen erstmals das Amt des Oberbürgermeisters stellen. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmbezirke lag die Grünen-Kandidatin Sibylle Keupen mit knapp 70 Prozent deutlich vor ihrem CDU-Konkurrenten Harald Baal, wie die Stadt am Sonntagabend auf ihrer Internetseite mitteilte.

Es kam zu einer Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt - mit einer Kandidatin der Grünen als deutlicher Siegerin des ersten Wahlgangs. Sibylle Keupen erreichte beim Urnengang am Sonntag 38,9 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Montagmorgen mitteilte. CDU-Kandidat Harald Baal bekam 24,8 Prozent der Stimmen und lag damit auf dem zweiten Platz. Zwischen Keupen und Baal kommt es am 27. September zur Stichwahl. SPD-Bewerber Mathias Dopatka erreichte 22,6 Prozent.