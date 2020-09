NRW-Stichwahlen mit wenigen Veränderungen : Der erste Wahlgang hätte oft genügt

Die Grünen-Politikerin Katja Dörner, die neue Oberbürgermeisterin in Bonn wird, ist sicherlich der spektakulärste Fall eines Wechsels vom ersten zum zweiten Wahlgang. Außer ihr war das nur noch im Kreis Steinfurt der Fall. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Die schwarz-gelbe Landesregierung wollte sich den zweiten Wahlgang bei der NRW-Kommunalwahl eigentlich sparen. Bei den kreisfreien Städten und Kreisen lagen am Ende nur dreimal andere Kandidaten vorne – in Bonn und in den Kreisen Recklinghausen und Steinfurt

Es war eine krachende Niederlage vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster, den die nordrhein-westfälische Landesregierung einstecken musste. Die Abschaffung des zweiten Wahlgangs bei künftigen Kommunalwahlen sei verfassungswidrig, entschieden die Richter im Dezember des vergangenen Jahres. Weder die geringe Wahlbeteiligung, die das Kabinett von Armin Laschet (CDU) anführte, noch die Prognosefähigkeit des ersten Wahlgang reichten den Verfassungshütern. Für die Kommunalwahl 2020 war wie zuvor ein zweiter Wahlgang nötig, wenn einer der Kandidaten um die kommunalen Spitzenämter nicht die absolute Mehrheit erreichte.

Doch bei der Kommunalwahl gab es zumindest bei den wichtigsten Posten, also bei den Chefs der kreisfreien Städte und Kreise, vom ersten zum zweiten Wahlgang nur zwei Änderungen in insgesamt 26 Stichwahlen. So lag in Bonn der CDU-Amtsinhaber Ashok-Alexander Sridharan im ersten Wahlgang mit 34,5 Prozent vor der grünen Herausforderin Katja Dörner, die 27,6 Prozent erreichte. Im zweiten Wahlgang konnte die Grünen-Politikerin allerdings aufholen und schickte das amtierende Stadtoberhaupt mit 56,3 Prozent auf die Verliererstraße. Der andere Fall betraf den Landkreis Steinfurt. Dort lag der CDU-Kandidat Mathias Krümpel vor zwei Wochen mit 31 Prozent vor dem parteilosen Einzelbewerber Martin Sommer. Doch der schaffte am Sonntag mit 68,7 Prozent einen fulminanten Wahlsieg in der nördlichen Region Nordrhein-Westfalens. Insgesamt wurde in 51 kreisfreien Städten und Landkreisen ein neuer Verwaltungschef gesucht. In sieben von 22 Städten wechselte die Farbe des Rathauses. In den 29 Kreisen kam es nur fünfmal zu einem Landrat mit anderem Parteibuch.

Zumindest bei den kreisfreien Städten und Landkreisen hätte man sich den zweiten Wahlgang sparen können. Selbst die Überraschungssiege der Grünen Sibylle Keupen in Aachen und des CDU-Politikers Stephan Keller in Düsseldorf deuteten sich schon am 13. September an. Immerhin fiel die Wahlbeteiligung in den größeren Städten durchweg gut aus. Von Politikverdrossenheit war jedenfalls wenig zu spüren.

Auffällig ist, dass die etablierten Parteien – allen voran die Grünen – die Kommunalpolitik auf höchster Stelle weithin bestimmen. Bei den Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte schafften acht von der CDU unterstützte Kandidaten den Einzug ins Rathaus – genauso viel wie bei der vergangenen Kommunalwahl. Während aber 2014 und 2015 die Christdemokraten sieben Oberbürgermeister stellten, waren es in diesem Jahr nur fünf. Die übrigen waren parteilos oder gehörten einer anderen Partei an. Federn lassen musste auch die SPD. Die von ihr unterstützten Kandidaten eroberten 13 Rathäuser, vor fünf und sechs Jahren waren es noch 15. Immerhin haben alle 13 ein SPD-Parteibuch. Die Grünen hievten acht Kandidaten auf den Chefsessel. Davon waren aber nur drei ihre eigenen Leute. Und nur zwei Parteilose – in Köln und Hagen – zogen als OB ins Rathaus ein. Bei den Landräten war es im Kreis Steinfurt sogar nur einer. Hier dominiert die CDU mit 24 Landräten, während die SPD sechs Kreischefs stellt.