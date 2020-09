Außerdem treten in einer Stichwahl gegeneinander an: in Aachen Sibylle Keupen (Grüne) gegen Harald Baal (CDU), in Bonn Ashok-Alexander Sridharan (CDU) gegen Katja Dörner (Grüne), in Bedburg-Hau Ursula Pitzner (parteilos) gegen Stephan Reinder (CDU), in Dinslaken Michael Heidinger (SPD) gegen Michaela Eislöffel (CDU). Alle Entwicklungen bei den Stichwahlen in NRW lesen Sie hier.