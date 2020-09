Kommunalwahl im Ruhrgebiet : Polizei evakuiert zwei Briefwahlzentren in Bochum

Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Bochum In Bochum sind verdächtige Gegenstände in Wahlumschlägen gefunden worden. Deswegen mussten in der Ruhrgebietsstadt gleich zwei Briefwahlzentren zeitweise geräumt werden. Die Zentren befinden sich in Schulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In beiden Fällen sei der Fund gegen 17 Uhr festgestellt worden, teilte die Stadt am Sonntag auf Twitter mit. Die Polizei stellte die Umschläge sicher. Anschließend konnten die Wahlhelfer ihre Arbeit in den Zentren fortsetzen. Die Auszählung laufe, teilte die Stadt am Sonntagabend auf Twitter mit. Die Umschläge würden nun untersucht. Verletzte gab es nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht.

(felt/dpa)