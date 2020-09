In eigener Sache : Automatisch geschriebene Wahl-Artikel – was Sie wissen müssen

Jeden Tag veröffentlichen wir auf RP ONLINE zahlreiche Artikel: Meldungen, Interviews, Reportagen, Kommentare. Zur Kommunalwahl 2020 finden Sie in verschiedenen Städten auch Texte, die als „automatisch geschriebene Artikel“ gekennzeichnet sind. Wir erklären, was dahinter steckt.

Was bedeutet „automatisch geschriebener Artikel“?

Wie entstehen die Artikel?

Um mit dieser Methode automatisierte Wahl-Artikel schreiben zu lassen, rufen wir am Wahlabend und in den Tagen nach der Kommunalwahl aktuelle Daten der Wahlleitung in den Städten, Kreisen und dem Land NRW ab. Die Daten werden analysiert, um neue Berechnungen ergänzt und anschließend in das Programm gegeben, das aus den Daten Texte erstellt. Das Programm arbeitet mit Textbausteinen, die vorab durch unsere Redaktion erstellt wurden und vom Algorithmus in ihrer Aussage gemäß der Datenlage interpretiert und angepasst werden. Die so erstellten Artikel laufen anschließend auf RP ONLINE ein, ergänzt um Bilder, Grafiken und weitere Inhalte.