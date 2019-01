Kommentar zur Amokfahrt von Bottrop: Es wird Zeit, dass der Staat durchgreift

Herbert Reul (CDU), Innenminister in Nordrhein-Westfalen, begutachtet den Tatort in Bottrop. Foto: dpa/Marcel Kusch

Meinung Düsseldorf Das neue Jahr beginnt mit Gewalt und einer fremdenfeindlich motivierten Amokfahrt. Viel schlimmer hätte es nicht kommen können. Einzige sinnvolle Reaktion: Volle Aufklärung, auch über mögliche Unterstützer.

In Bottrop und Essen fährt ein Deutscher mit einem Auto gezielt in Gruppen von Menschen, die er als Ausländer wahrnimmt. Dies gibt er in ersten Vernehmungen zu, wie die Polizeipräsidentin von Recklinghausen und der NRW-Innenminister (der schnell vor Ort war und klare Worte fand) unzweifelhaft klarmachen.

Dass der offenbar psychisch kranke Mann gezielt Jagd auf Ausländer macht, ist besorgniserregend. Es zeigt, wie ernst fremdenfeindliche Stimmungen in diesem Land genommen werden sollten. Zwar ist die Zahl der fremdenfeindlichen Taten in NRW rückläufig, aber wer liest, wie der Anschlag von Bottrop in den sozialen Netzwerken verharmlost wird, ahnt, was da brodelt.