Arbeitskampf in NRW Maßlose Forderung, maßlos früher Streik

Kaum sind die schlimmsten Zeiten der Pandemie vorbei, macht Verdi den Bürgern das Leben mit einem Arbeitskampf schwer. Aus Sicht der Gewerkschaft verständlich: Mit keinem Streik lassen sich so viele Menschen treffen wie mit dem bei Kommunen. Kinder ohne Betreuung, Pendler ohne Bahn und volle Mülltonnen sind die Asse in jedem Tarifpoker. Zugleich kann die schwindsüchtige Gewerkschaft so neue Mitglieder werben.