Umstrittene Signa-Beteiligung der RAG-Stiftung Monopoly im Ruhrgebiet

Das Kartenhaus von René Benko ist zusammengefallen, eine Tochter nach der anderen meldet Insolvenz an. Benko bringt viele andere mit in Schwierigkeiten: Galeria-Beschäftigte, die um ihre Jobs fürchten; Handwerker, die viel Geld verlieren – und die RAG-Stiftung, die um ein Millionen-Investment bangt. Man fragt sich, was die Stiftung geritten hat, sich an Signa-Töchtern zu beteiligen. Treuselig hat sie in die Prime investiert, die zwar mal mit Premium-Immobilien punkten konnte, aber eben auch auf niedrige Zinsen und damit auf Sand gebaut war. Zudem hat sie ihr Geld noch in die deutlich riskantere Tochter Development gesteckt. Die Verantwortlichen der Stiftung sind Benko, der ihnen das Blaue vom Himmel versprach, auf den Leim gegangen.