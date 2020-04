Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Corona-Tests in Heimen : Pflegebedürftige besser schützen

Meinung Düsseldorf Zunächst ist es eine erfreuliche Nachricht, dass sich die meisten Bewohner der Pflegeheime trotz aller widrigen Umstände, Einschränkungen und Nachrichten über Todesfälle in ihren Reihen die Freude am Leben nicht nehmen lassen wollen. So jedenfalls ein Ergebnis einer Umfrage unserer Redaktion unter führenden Verbänden und Trägern.