Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Clan-Kriminalität : Ermittler machen ernst

Meinung Düsseldorf Fast 900 Ermittlungsverfahren führen die sogenannten „Staatsanwälte vor Ort“ in Duisburg und Essen gegen kriminelle Clans. Binnen eines Jahres verdreifachte sich sogar die Zahl der Verfahren – also fast explosionsartig, so dass sich selbst die Polizei überrascht zeigt.