Rosenmontag 2024 Kamelle und Kölsch – Köln feiert das Leben

Mit Blick in den Himmel ist der kölsche Jeck am Rosenmontag wieder versöhnt: Nach einigen Regentropfen am Morgen scheint tatsächlich die Sonne. „Kölle alaaf!“, rufen Tausende Zuschauer entlang der Zugstrecke. Nachdem Deutschlands größter Rosenmontagszug im vergangenen Jahr erstmals in seiner 200-jährigen Geschichte von Deutz aus gestartet war, ist er in diesem Jahr wieder im Linksrheinischen unterwegs.