Kölner Cold Case von 1988 Lebenslang oder Freispruch? – Prozess um Karnevalsmord vor Abschluss

Am frühen Morgen des 14. Februar 1988 begegnen zwei Freunde zufällig einer jungen Frau an einem Taxistand in der Nähe der Kölner Oper. Die Frau kommt vom Karneval feiern mit ihren Freundinnen, mit denen sie die ganze Nacht in der Disco „Charivari“ zusammen war. Doch sie möchte noch weiterziehen in eine andere Kneipe. Also steht sie in jener Nacht morgens gegen 4 Uhr allein an dem Taxistand, an dem auch Norbert K. und sein Kumpel Markus S. (Name geändert) warten. Es kommt aber kein Taxi. Also geht die Frau – ihr Name war Petra Nohl – zu Fuß weiter. Ist sie an der Haltestelle damals ihrem späteren Mörder begegnet?