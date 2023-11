Karnevalsauftakt im Rheinland Das Partyvolk hat nur ein Ziel: „Die Zülpi“

Aber warum strömen an Karneval so viele Menschen geschlossen ins Zülpicher Viertel, wo Anwohner und inzwischen selbst Wirte an den jecken Tagen Reißaus nehmen, um dem Wahnsinn zu entgehen? Fünf als Hühner verkleidete Freundinnen aus Niederbayern erklären am Samstag, warum sie ausgerechnet und ausschließlich auf die Zülpicher Straße wollen, der gerade mal 200 Meter langen Vergnügungsmeile im Studentenviertel. „Das war voll das Ding auf Tiktok“, sagt eine von ihnen. Eine Männergruppe aus dem Sauerland verweist ebenfalls auf die Videoplattform. Dort habe es zahlreiche Videos zum Karneval in Köln gegeben, „und da war überall von der Zülpi die Rede“, sagt einer. Und nun stehen die Frauen und Männer in ihren schönen Kostümen am Rathenauplatz und kommen nicht rein ins Zülpicher Viertel. Wo sie jetzt sind, gibt es weder Musik noch einen Kiosk, wo sie etwas zu essen oder zu trinken kaufen könnten. Die Bürgersteige sind bedeckt von Scherben, in manchem Hauseingang liegen Pfützen von Erbrochenem oder Urin. Die Enttäuschung ist ihnen anzusehen.