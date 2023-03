Gemeinsamer Streik von Verdi und Fridays for Future Eine Koalition der Blockierer

Wenn das kein PR-Coup ist: Für Freitag rufen die Gewerkschaft Verdi und die Organisation Fridays for Future zu einem gemeinsamen Streiktag auf. Auf den ersten Blick ergibt das Sinn: Ohne eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs ist die Verkehrswende nicht zu schaffen. Und der Bereich Verkehr ist beim Klimaschutz so schlecht wie kein anderer. Das liegt auch daran, dass sich mit Volker Wissing (FDP) die Reihe der auto-fixierten Verkehrsminister ohne Klimaambitionen fortsetzt, wie ihm die eigenen Experten bescheinigen und sich auch am jüngsten Streit über das Verbrenner-Aus zeigt.